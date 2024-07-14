Ташуев оценил победу «Зенита» в битве за суперкубок

Известный российский тренер Сергей Ташуев высказался о прошедшей битве за суперкубок России, в которой «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. По словам Ташуева, результат поединка оказался закономерным.

«В первом тайме «Зенит» полностью переиграл соперника. «Быки» давали огромное пространство для контратак. Не всё было отработано в обороне, также не самый лучший матч получился у Сперцяна. А потеря такого игрока – это большой минус для «Краснодара». Поэтому «Зенит» по делу победил и выиграл суперкубок», - цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Ташуев добавил, что во втором тайме «Зенит» сознательно сбавил обороты, действуя по счёту. Как известно, после первой половины встречи команда Сергея Семака вела со счётом 3:0.

С 20 по 22 июля включительно пройдут матч стартового тура Российской премьер-лиги. «Зенит» начнёт очередную защиту титула – питерцы становились чемпионами в каждом из шести предыдущих сезонов.