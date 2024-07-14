Барко прибыл в Москву для завершения перехода в «Спартак»

Аргентинский хавбек «Ривер Плейт» Эсекьель Барко прилетел в Москву для заключения трудового договора со «Спартаком».

Metaratings утверждает, что 25-летний футболист прибыл в Россию сегодня, 14 июля. В ближайшее время Барко должен пройти медицинское обследование, после чего подписать соглашение с «красно-белыми».

Ранее сообщалось, что Барко будет зарабатывать в «Спартаке» два с половиной миллиона евро в год с учетом бонусов, а срок контракта будет рассчитан на три сезона.

В текущем году Барко появился на поле в 28 встречах во всех турнирах, стал автором двух мячей и семи ассистов.