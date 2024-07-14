Даниил Денисов: Надеюсь, Жозе поможет «Спартаку»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о новичке команды Виллиане Жозе.

— Виллиана Жозе хорошо встретили. Надеюсь, он поможет нам в сезоне и проявит себя в играх чемпионата и Кубка, — приводит слова Денисова Советский спорт.

Напомним, 32-летний бразильский форвард перебрался в «Спартак» из «Бетиса» в текущее межсезонье.

Завтра, 15 июня, «Спартак» проведет товарищеский поединок против «Насафа». Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.