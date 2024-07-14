Мостовой дал «Краснодару» совет по тренеру

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой посоветовал «Краснодару» подумать о возвращении Владимира Ивича на должность главного тренера. В субботу «быки» под руководством Мурада Мусаева проиграли «Зениту» со счётом 2:4 в битве за суперкубок.

«Я вчера в конце первого тайма даже в шутку сказал: а где Ивич? Не вернуть ли его? Посмотрите, что происходит с «Краснодаром»: два трофея, которые шли к ним в руки, упустили!» - цитирует Мостового Metaratings.

В первом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» будет играть против «Ахмата» на поле соперника. Игра пройдёт в воскресенье, 21 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.