Руководитель «Зенита»: «Глушенков и Вендел как будто в одном детдоме выросли»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о выступлении Максима Глушенкова. В субботу летний новичок «сине-бело-голубых» забил два гола «Краснодару». Питерцы победили со счётом 4:2 и стали обладателями суперкубка России.

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом – будто они в одном детдоме выросли», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 20 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Отметим, что Максим Глушенков этим летом перебрался в «Зенит» из «Локомотива».