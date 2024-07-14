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Тюкавин узнал, уйдёт ли Соболев из «Спартака» в «Зенит»

14 Июля 2024 • 13:48 Комментировать

На канале «Динамо» в YouTube появилось видео, посвящённое товарищескому матчу против «Спартака». На видео нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин задаёт вратарю «красно-белых» Александру Максименко вопрос об Александре Соболеве. Как известно, в последнее время пресса связывает Соболева с трансфером в «Зенит».

- Ушёл, нет? Этот фраер ваш седьмой… - спросил Тюкавин.

- Уедет, - ответил Максименко.

Александру Соболеву 27 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 7,5 миллиона евро. За «Спартак» Соболев выступает с начала 2020 года после перехода из «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
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