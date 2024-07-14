Названа сумма, за какую «Зенит» продаст Глушенкова в Европу

Обнародована информация об отступных в трудовом соглашении между полузащитником Максимом Глушенковым и петербургским «Зенитом».

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Ивана Карпова, клаузула для европейских покупателей составляет 30 миллионов евро. Для российских клубов сумма выкупа не предусмотрена.

Напомним, что Глушенков присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Локомотива».

Во вчерашнем матче за OLIMPBET Суперкубок России полузащитник отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара». Питерцы одержали победу со счетом 4:2.