«Вердер» начал переговоры с бывшим нападающим «Ахмата»

Экс-форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате может продолжить карьеру в немецком чемпионате. Как информирует AfricaFoot, в услугах нападающего заинтересован бременский «Вердер».

По данным источника, немецкий клуб связался с представителями нападающего несколько дней назад. «Музыканты» предложили Конате трехлетнее трудовое соглашение с окладом, который больше, чем был у него в Грозном.

Напомним, что Мохамед защищал цвета «Ахмата» с 2021 года. В составе грозненского коллектива форвард провел 90 поединков, записав на свой счет 34 забитых мяча и три результативные передачи.