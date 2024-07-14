Лепёхин: «Если бы Глушенков был более загорелым, можно было бы подумать, что «Зенит» купил ещё одного бразильца»

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.

- Какое впечатление оставили «Зенит» и «Краснодар» по игре за Суперкубок?

- Было прогнозируемо, что «Зенит» сильнее. Такие матчи обычно проходят в упорной борьбе, но эта игра не была таковой. Питерцы с первой минуты показали, кто лучше.

- А может «Краснодар» еще не перестроился после потерь некоторых игроков?

- «Зенит» уже много лет становится чемпионом. Не думаю, что вчера дело было в «Краснодаре». Питерцы сами могут плохо сыграть в каком-то матче. Но даже если бы подопечные Семака вчера проиграли, они все равно остались бы фаворитами в новой чемпионской гонке.

- Не насторожило, что «Зенит» пропустил два мяча?

- Нет. Если команда выиграла, то не важно, сколько она пропустила. А питерцы вчера играли с запасом прочности. Так что они могут добавить в любой момент.

- Как вам дебют Глушенкова в официальном матче?

- Он ярко сыграл, уверенно, без мандража, что часто бывает, когда игрок переходит в новую команду. У Глушенкова, похоже, нет дискомфортных моментов. Если бы он был более загорелым, можно было бы подумать, что «Зенит» купил еще одного бразильца.

- Вы видите его в основном составе?

- Главное, чтобы Семак это видел. Если Глушенков выходит играть в составе, значит, так и должно быть.

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- Как относитесь к разговорам о переходе Соболева в «Зенит»? Он там нужен?

- Если перейдет, значит, нужен. Я не воспринял бы такой переход негативно. Все покажет время. Люди меняют команды часто. У кого-то это получается удачно, у кого-то нет.

- У Соболева особая история с «Зенитом» Мы помним массовую драку, в которой он тоже принимал участие. Вас это не смущает?

- Это эмоции. Не думаю, что надо уделять этому большое внимание. Болельщики примут любого футболиста, который будет забивать и помогать команде побеждать. Если он не будет этого делать, то припомнят и драку, и все что угодно.

- Смолов заиграет в «Краснодаре»? В «Динамо» он не всегда проходил в состав.

- Лет пятнадцать назад мне нравилось, как он играет, когда он был молодой. Сейчас не знаю, как у него получится. С того времени много изменилось. Мне кажется, что он себя не реализовал. Но если «Краснодар» будет с ним побеждать, значит, выбор был правильным.

- «Краснодар» сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство?

- Кто-то точно будет конкурировать. Может и «Краснодар». А еще «Динамо», «Спартак». Может быть, ЦСКА наконец-то вернется.

Елена Григорьевская