Малафеев: «Победа в Суперкубке показывает, что «Зенит» готов к борьбе за очередное чемпионство»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с журналистами высказался о победе «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.

«Эта победа является показательной, демонстрируя готовность «Зенита» к новому сезону. Победа в Суперкубке показывает, что «Зенит» готов к борьбе за очередное чемпионство», - передает слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок «Зенита» против «Краснодара» состоялся на стадионе в Волгограде 13 июля. Петербургская команда отпраздновала уверенную победу над «быками» со счетом 4:2.