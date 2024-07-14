Булыкин оценил дебют Глушенкова за «Зенит»

Бывший футболист, а сейчас эксперт Дмитрий Булыкин высказался об игре новичка петербургского «Зенита» Максима Глушенкова против «Краснодара» в OLIMPBET Суперкубке России.

«Хорошие мысли о дебюте Глушенкова в «Зените», такие матчи всегда добавляют уверенности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что матч состоялся на стадионе в Волгограде 13 июля. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 4:2. Глушенков в этом поединке отметился двумя забитыми мячами. Этим летом полузащитник перешел в петербургский клуб из московского «Локомотива».