Булыкин: «Краснодар» всё упустил в первом тайме матча с «Зенитом»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.
«Закономерный результат. Игра понравилась, были голы. «Зенит» в первом тайме уже всё решил, и «Краснодару» было тяжело что-то предпринять. «Краснодар» всё упустил в первом тайме», - передает слова Булыкина «Чемпионат».
Матч состоялся на стадионе в Волгограде и завершился результативной победой «Зенита» со счетом 4:2.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака стали чемпионами и обладателями кубка страны.
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