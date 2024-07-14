В «Локомотиве» подтвердили предложение по Маркиньосу

Юрий Нагорных, председатель правления московского «Локомотива», высказался о потенциальном трансфере атакующего полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша».
«Мы действительно сделали предложение «Ференцварошу», идёт переговорный процесс. Когда будет информация, мы её сообщим», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что «железнодорожники» предложили за 24-летнего футболиста 2,8 миллиона евро.
В минувшем сезоне Маркиньос провел 48 поединков за венгерскую команду, отметившись семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.
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