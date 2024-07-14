Личка: «Динамо» нужно несколько хороших футболистов на разные позиции»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команде нужно усиление перед стартом нового сезона.
«Нам нужно точечное усиление. На данный момент никто из новичков не пришел, кроме Лунёва. Надеюсь, скоро трансферы будут. Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции. У нас много вариантов», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице. В новом сезоне чемпионата страны московский коллектив на своем поле примет воронежский «Факел». Игра пройдет 20 июля.
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