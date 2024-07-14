Личка: «Динамо» нужно несколько хороших футболистов на разные позиции»

«Нам нужно точечное усиление. На данный момент никто из новичков не пришел, кроме Лунёва. Надеюсь, скоро трансферы будут. Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции. У нас много вариантов», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».