Петрушин высказался о том, что его насторожило в игре «Зенита» на Суперкубок

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России.

- Какое впечатление оставили «Зенит» и «Краснодар» по игре за Суперкубок?

- Матч поделился на два тайма. В первом было подавляющее преимущество «Зенита», «Краснодар» не было видно. После перерыва «Зенит» стал играть по счету. Думаю, был серьезный разговор в раздевалке «быков», потому что они вышли совсем другими. Это сыграло свою роль. «Краснодар» сумел забить, напрягал оборону питерцев. В первом тайме такого и близко не было.

- Не насторожило, что «Зенит» пропустил два мяча?

- Да. Многовато. Но здесь на игру команды в больше степени повлиял счет. Понятно, что подопечные Семака не хотели пропускать, но случилось то, что случилось. После пропущенных мячей «Зенит» встрепенулся, забил хороший четвертый мяч. Но затем опять пошло расслабление. Думаю, в этом была проблема «Зенита».

- Как оцените игру новичков питерского клуба?

- Глушенков просто хорош. Он вписался. Забил мячи, отдавал передачи. По первой игре, конечно, рано судить, но по этому матчу сложилось такое ощущение, что он в команде играет не первый сезон. Хотя надо учесть, что ведущие футболисты там – бразильцы. Я подметил один любопытный момент. Когда Глушенков забил мяч – к нему практически никто не подошел. Хотя когда забивали бразильцы – они обнимались, поздравляли друг друга, как обычно. Этот факт меня насторожил.

- Глушенков еще не стал своим в команде?

- Наверное. Он там всего месяц. Но все равно. Это ведь не контрольная игра, а официальная.

- Как вам обновленный «Краснодар»? Кто из игроков понравился?

- Пока сложно сказать. В первом тайме команда выглядела очень неубедительно. Во втором, думаю, был серьезный разговор. Скорее всего, Галицкий приходил в раздевалку. После этого игра поменялась в лучшую сторону.

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- Смолов заиграет в «Краснодаре»? В «Динамо» он не всегда проходил в состав.

- Смолов играл в «Краснодаре» до «Динамо» и был лучшим бомбардиром клуба. Все зависит от него. Ему есть что доказывать, в большей степени «Динамо». Все-таки он воспитанник этой команды.

- «Краснодар» сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство?

- Будет очень сложно. Все зависит от состава. До сентября еще можно кого-то купить, потому что еще есть слабые места, которые требуют усиления.

- Какие?

- Атака. Нужен нападающий. В контрольных матчах команда мало забивала. В обороне тоже нужны игроки.

Елена Григорьевская