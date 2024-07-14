Форвард «Краснодара»: «Надоели победы «Зенита»

«Победы «Зенита» не надоедают? На самом деле надоело уже. Мы находимся в одной лиге с «Зенитом», однако в основном только они выигрывают. Нам нужно стараться еще больше, чтобы заставить «Зенит» проиграть!» - приводятся слова нападающего «быков» на страницах «Спорт-Экспресса».