Форвард «Краснодара»: «Надоели победы «Зенита»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун в беседе с журналистами высказался о вчерашнем матче с петербургским «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.
«Победы «Зенита» не надоедают? На самом деле надоело уже. Мы находимся в одной лиге с «Зенитом», однако в основном только они выигрывают. Нам нужно стараться еще больше, чтобы заставить «Зенит» проиграть!» - приводятся слова нападающего «быков» на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что вчерашняя встреча завершилась поражением «Краснодара» со счетом 2:4.
В минувшем сезоне подопечные Мурада Мусаева финишировали на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, уступив лишь «Зениту».
Бан пользователя