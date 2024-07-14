Кассьерра ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Центральный форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался относительно возможного ухода из клуба.
«Я очень счастлив в «Зените», сейчас выиграл трофей. Все меня спрашивают о моём будущем, но у меня контракт с клубом, и я останусь тут», - цитирует колумбийского бомбардира «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Кассьерра стал лучшим бомбардиром «сине-бело-голубых». Нападающий поучаствовал в 38 поединках, отметившись 24 забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Матео выступает за петербургскую команду с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027-м. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.
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