Сергеев прокомментировал победу «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о вчерашней победе в OLIMPBET Суперкубке России. «Сине-бело-голубые» одолели «Краснодар» со счетом 4:2.
«Побеждать всегда приятно. Каждый год доказываем это. Вчера выиграли Суперкубок. Это хорошее начало нового сезона. Игру мы провели на хорошем уровне - доминировали. Всё супер», - передает слова нападающего «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне петербургская команда оформила требл. Подопечные Сергея Семака стали чемпионами Российской премьер-лиги, триумфаторами Кубка страны и обладателями суперкубка.
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