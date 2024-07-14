Смолов раскрыл причину ухода из «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал о своем уходе из московского «Динамо».

«Я ушёл из «Динамо» без проблем и конфликтов. Попрощался с ребятами, я на связи. Просто не договорились по условиям, и появился вариант с «Краснодаром», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Смолов перешел в краснодарский коллектив этим летом на правах свободного агента. Ранее форвард уже выступал за «быков» с 2015 по 2018 год.

В субботу, 13 июля, нападающий принял участие в матче за OLIMPBET Суперкубок России против петербургского «Зенита». Фёдор отметился голом, но это не спасло его команду от поражения со счетом 2:4.