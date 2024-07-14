«Локомотив» сделал предложение по Маркиньосу

Атакующий полузащитник венгерского «Ференцвароша» Маркиньос продолжает находиться в трансферном шорт-листе московского «Локомотива».

Как стало известно журналистам «Чемпионата», «железнодорожники» сделали официальное предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Руководство российского топ-клуба предлагает за Маркиньоса 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 вингер поучаствовал в 48 поединках «Ференцвароша», отметившись семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.