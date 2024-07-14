Барриос прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

«Напряжённый матч, невероятно сложный климат, тяжёлое поле. Но я и очень счастлив, потому что мы выполнили задачу - начали сезон с победы, завоевали Суперкубок. Путь к трём трофеям начался сегодня!», - передает слова колумбийского полузащитника пресс-служба петербургского клуба.