Барриос прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Легионер петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара».
«Напряжённый матч, невероятно сложный климат, тяжёлое поле. Но я и очень счастлив, потому что мы выполнили задачу - начали сезон с победы, завоевали Суперкубок. Путь к трём трофеям начался сегодня!», - передает слова колумбийского полузащитника пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, что поединок «Зенита» против «Краснодара» состоялся на стадионе в Волгограде. Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 4:2.
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