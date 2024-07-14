Семак отреагировал на обращение Глушенкова к хейтерам

«Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает», - передает слова главного тренера команды пресс-служба «сине-бело-голубых».