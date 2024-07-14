Сергеев ответил на вопрос о будущем в «Зените»

Центральный нападающий Иван Сергеев высказался относительно своего будущего в петербургском «Зените».

«У меня ещё год контракта, я здесь счастлив и готов доказывать, побеждать с «Зенитом», - заявил нападающий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Сергеев защищает цвета петербургского коллектива с 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 39 встречах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.