Писарев: «Не вижу конкурентов «Зениту»

Российский футбольный тренер Николай Писарев подлился ожиданиями от борьбы за чемпионский титул в новом розыгрыше Премьер-лиги.
«Не вижу конкурентов «Зениту». Клуб полностью готов к сезону, мы понимаем его старт, мне понятны эти 11 человек. Весь вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом. «Зенит» готов к сезону», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Накануне состоялся матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром». Подопечные Сергея Семака выиграли очередной трофей, обыграв команду Мурада Мусаева со счетом 4:2.
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