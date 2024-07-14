Писарев: «Не вижу конкурентов «Зениту»

«Не вижу конкурентов «Зениту». Клуб полностью готов к сезону, мы понимаем его старт, мне понятны эти 11 человек. Весь вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом. «Зенит» готов к сезону», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».