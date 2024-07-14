Генич высказал мнение о матче «Зенита» против «Краснодара»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал результативный футбол в матче между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» за OLIMPBET Суперкубок России.

«На Евро-2024 такой результативностью и не пахнет», - гласит сообщение комментатора в социальных сетях.

Напомним, что поединок «Зенита» против «Краснодара» состоялся на стадионе в Волгограде. Встреча завершилась результативной победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:2.

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии. Игра пройдет в Берлине и начнется в 22:00 мск.