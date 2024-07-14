Аршавин: «Глушенков будет претендовать на звание лучшего игрока сезона»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне сотрудник клуба Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах новичка команды Максима Глушенкова.
«Глушенков создавал основную остроту, когда играл в центре, когда разгонял атаку. И свои моменты он смог реализовать. Он будет претендовать на звание лучшего игрока сезона», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в OLIMPBET Суперкубке России «Зенит» одержал уверенную победу над «Краснодаром» со счетом 4:2. Глушенков отметился в прошедшем матче двумя забитыми мячами.
Полузащитник перешел в петербургский клуб из «Локомотива» этим летом.
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