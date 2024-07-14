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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Зенит» выше «Краснодара» на две-три головы» эксклюзив

14 Июля 2024 • 09:50 Комментировать
Зенит
4:2
Краснодар

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «быков» от «Зенита» в матче за OLIMPBET-Суперкубок России со счётом 2:4.

- «Зенит» просто на две-три головы выше «Краснодара» на данный момент. Если в том сезоне «Краснодар» ещё как-то боролся, то здесь, может, не хватало Кордобы. Сейчас я не знаю, чем «Краснодар» может взять «Зенит». Приобретения? Пока не вижу, что Смолов и Козлов как-то усилили «Краснодар». Да, Смолов забил, но при каком счёте? А футболисты «Зенита» между ног проверяли в центре. Дай бог Смолову забить в чемпионате 15-20 голов, это стало бы плюсом для «Краснодара». Ну а так, «Зенит» летом усилился, а «Краснодар» чуть просел, – сказал Шипицин.

В первом туре РПЛ на следующих выходных «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Краснодар» также на выездах повстречается с «Ахматом».

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