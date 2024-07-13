В «Зените» считают положительным моментом реакцию Клаудиньо на замену

Александр Медведев, председатель правления «Зенита», отреагировал на ситуацию с полузащитником Клаудиньо.

Напомним, в матче OLIMPBET Суперкубка России петербургский клуб встречался с «Краснодаром» и одержал победу со счётом 4:2. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак во втором тайме решил поменять Клаудиньо, однако бразилец был недоволен заменой и не пожал руку своему тренеру.

- Клаудиньо эмоционально отреагировал? Это хорошо! У нас же не автоматы играют. В первом тайме он хорошо себя проявил, - передаёт слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее была информация, что эта игра будет последней для Клаудиньо в составе «Зенита» - в СМИ писали о его скором переходе во «Фламенго».