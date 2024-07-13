Дуглас Сантос догнал экс-игрока ЦСКА по количеству побед в OLIMPBET Суперкубке России

В субботу «Зенит» взял верх над «быками» в матче за трофей. Встреча OLIMPBET Суперкубка России прошла в Волгограде и завершилась со счётом 4:2.

Защитник петербургской команды Дуглас Сантос в пятый раз выиграл этот трофей и догнал по этому показателю бывшего футболиста столичного ЦСКА Элвера Рахимича. Среди иностранцев это лучший показатель.

Напомним, этот трофей стал для «Зенита» третьим в календарном году – ранее питерцы завоевали золотые медали РПЛ и Кубок страны.

Дуглас является игроком «Зенита» с 2019 года. С тех пор он провёл за свою команду 182 матча, забил семь голов и сделал 30 результативных передач.