Андрей Мостовой: «Психологические проблемы бывают у нас»

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Кажется, что первый тайм немного отличался от второго? Какой «Зенит» настоящий?

- Лучше, чтобы «Зенит» был таким, как в первом тайме, а не как во втором. Потому что психологические проблемы бывают у нас, когда после первого тайма большая разница в счете - выходишь на второй тайм, и бывают такие… Хотя разговаривали в раздевалке, что важные первые 15 минут. К сожалению, они не удались нам.

- Если раскрывать суть игры в первом тайме, что бы ты отметил?

- Мы нашли свободные зоны, Родригао забил гол со стандарта, а другие все мячи - получалось, что вскрывали зоны и хорошо забивали мячи. Я думаю, что подловили на тех маленьких ошибках «Краснодар». Я думаю, что хорошо реализовали моменты после ошибок соперника.

- Есть предположение, что с учетом всех приглашений в «Зенит» даже ты стал чуть быстрее бежать, давать больший объем.

- Вы правы. В этом огромная мотивация. Но сегодня просто игра сложилась, Олусегун очень высоко поднимался, я больше черновой работы делал. Потому что очень опасный игрок, быстро бежит. Я перестраховывался и больше отрабатывал. Конечно, пытался добегать. Сегодня была больше черновая работа. Хотелось больше в атаку, но на команду играл.