В «Зените» с недовольством ответили на очередной вопрос о переходе Соболева

Александр Медведев в очередной раз ответил на вопрос о возможном подписании игрока «Спартака» Александра Соболева.

- Сколько можно говорить про Соболева? Он вот играл за «Спартак» - у него спрашивайте, - цитирует председателя правления «сине-бело-голубых» «Чемпионат».

Напомним, в СМИ ранее сообщалось, что нападающий столичной команды в шаге от перехода в «Зенит», отмечалось, что клубы по-прежнему обсуждают сумму трансфера за игрока.

В прошлом сезоне Соболев 34 раза выходил на поле в составе «Спартака» и 10 раз поразил ворота соперников, отдав при этом девять голевых передач.