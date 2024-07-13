Глушенков: «Было предчувствие, что первый тайм будет 3:0»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».
- Что за ощущения? Такой трофей впервые в карьере.
- Пока что не осознал, но эмоции положительные. Пока ничего не могу сказать.
- Это вау, вспышка или просто старт сезона и всего один матч?
- Это старт сезона.
- У спортсменов часто бывает, что перед важным турниром или матчем просыпаешься и чувствуешь, что сегодня всё пойдёт хорошо. Были ли предчувствия, что сегодня будете феерить?
- Что я буду феерить? У меня никогда нет предчувствий. Просто у меня было предчувствие, что первый тайм будет 3:0. Не знаю почему.
- Перед матчем Максим подошел ко мне и спросил: «Где Генич? Хочу опять спорить с Геничем, потому что есть ощущение, что снова забью «Краснодару».
- Просто если бы мы поспорили, меня и Сергеев начал бы хейтить. А хейтеров у меня достаточно.
- Коментарии в соцсетях тебя заводят?
- Вообще нет. Смешит.
- Насколько было комфортно справа в атаке? Тем более, тебе дали свободу в середине.
- Как вы видели, я и в «Локомотиве» справа выходил, поэтому, наверное, как такового, что некомфортно, нету. Просто чуть ниже надо в оборону садиться. А так, всё, что я умею делать, смещения в центр, открываться, я здесь тоже делаю.
- Ты поиграл еще и «восьмеркой». Что за задание? Не опешил ли ты?
- Да, у меня такого опыта, наверное, нету. Один раз против «Зенита» я играл за «Локомотив», играл тогда «восьмерку».
- Вышел сегодня Горшков. А если еще Сергеева добавить, будет проще плести ваши кружева?
- Ему надо выйти сначала. Потом посмотрим.
- Стандартные положения ты сегодня исполнял. Можно сказать, что это теперь твоя вотчина?
- Да нет. Почему? У нас с Клаудиньо одинаковые обязанности. То я подаю, то он, то я подхожу на розыгрыш. Сегодня не было тех стандартов, которые он подает.
- Опиши старт сезона для себя. Потому что суперначало на фоне дебюта. Можно сказать, что вошел, как влитой, в команду?
- Начало великолепное. Я уже до этого говорил, что в команде хорошо приняли, я уже влился в коллектив, а на дистанции посмотрим.
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