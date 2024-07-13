Глушенков: «Было предчувствие, что первый тайм будет 3:0»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Что за ощущения? Такой трофей впервые в карьере.

- Пока что не осознал, но эмоции положительные. Пока ничего не могу сказать.

- Это вау, вспышка или просто старт сезона и всего один матч?

- Это старт сезона.

- У спортсменов часто бывает, что перед важным турниром или матчем просыпаешься и чувствуешь, что сегодня всё пойдёт хорошо. Были ли предчувствия, что сегодня будете феерить?

- Что я буду феерить? У меня никогда нет предчувствий. Просто у меня было предчувствие, что первый тайм будет 3:0. Не знаю почему.

- Перед матчем Максим подошел ко мне и спросил: «Где Генич? Хочу опять спорить с Геничем, потому что есть ощущение, что снова забью «Краснодару».

- Просто если бы мы поспорили, меня и Сергеев начал бы хейтить. А хейтеров у меня достаточно.

- Коментарии в соцсетях тебя заводят?

- Вообще нет. Смешит.

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- Насколько было комфортно справа в атаке? Тем более, тебе дали свободу в середине.

- Как вы видели, я и в «Локомотиве» справа выходил, поэтому, наверное, как такового, что некомфортно, нету. Просто чуть ниже надо в оборону садиться. А так, всё, что я умею делать, смещения в центр, открываться, я здесь тоже делаю.

- Ты поиграл еще и «восьмеркой». Что за задание? Не опешил ли ты?

- Да, у меня такого опыта, наверное, нету. Один раз против «Зенита» я играл за «Локомотив», играл тогда «восьмерку».

- Вышел сегодня Горшков. А если еще Сергеева добавить, будет проще плести ваши кружева?

- Ему надо выйти сначала. Потом посмотрим.

- Стандартные положения ты сегодня исполнял. Можно сказать, что это теперь твоя вотчина?

- Да нет. Почему? У нас с Клаудиньо одинаковые обязанности. То я подаю, то он, то я подхожу на розыгрыш. Сегодня не было тех стандартов, которые он подает.

- Опиши старт сезона для себя. Потому что суперначало на фоне дебюта. Можно сказать, что вошел, как влитой, в команду?

- Начало великолепное. Я уже до этого говорил, что в команде хорошо приняли, я уже влился в коллектив, а на дистанции посмотрим.