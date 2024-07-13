«Краснодар» шесть лет не может победить «Зенит»

Сегодня, 13 июля, «Зенит» завоевал очередной трофей, победив в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар».

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 4:2. Таким образом, серия неудачного выступления «быков» в матче с «сине-бело-голубыми» составляет 13 матчей – в девяти играх «Зенит» брал верх, а четыре встречи завершились без победителя. В последний раз краснодарская команда выигрывала у «Зенита» в апреле 2018 года – в том поединке «быки» победили со счётом 2:1.

Отметим, что сегодняшняя победа «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке России стала для клуба девятой в истории и пятой подряд.

21 июля «Краснодар» начнёт новый сезон РПЛ и встретится с «Ахматом» - матч пройдёт в Грозном и стартует в 20:00 по мск.