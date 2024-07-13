Мусаев смог выделить позитив по итогам матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Два стандартных положения, и вот уже счет 0:2. Что там произошло? В чем причина неудач в этих конкретно эпизодах?

- Вообще надо было избежать этих стандартов и сыграть более внимательно. С подачей? Вроде бы все были на своих местах, мы проиграли дуэли один в один.

- Понятное дело, проиграли, но вы как главный тренер можете выделить какие-то позитивные моменты в сегодняшней встрече?

- Позитивный момент - это второй тайм и то, что после счета 0:3 не бросили играть. Сегодня приехало много болельщиков, нас поддерживал весь город. Радуюсь, что бились до конца и показали хороший второй тайм. Но этого недостаточно, чтобы забирать кубок и побеждать «Зенит».

- Кого сегодня больше всего не хватало? Потому что если брать концовку предыдущего сезона, то 4-5 футболистов не было.

- Всех не хватало, Кордобы, Оласы. Проблемы были и на флангах обороны. Не хочу кого-то выделять в плохую сторону, но те ребята, что сейчас на Кубке Америки, помогли бы, конечно.

- Как психологически не сломаться в момент, когда в очередной раз трофей близок, но снова проходит мимо?

- Все мужчины, не должны поломаться, это часть работы. Во втором тайме отдали все силы, это самое главное. Ничего, сейчас отойдем, разберем игру. Только начало чемпионата.