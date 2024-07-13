Клаудиньо ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Клаудиньо, бразильский легионер «Зенита», после очередного выигранного трофея в составе петербургской команды ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее была информация, что игра OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2) станет для полузащитника последней в футболке «Зенита». Сообщалось, что его следующим клубом станет «Фламенго».

- Остаюсь ли в «Зените»? Не могу говорить об этом, - передаёт слова футболиста «Зенита» Sport24.

Отметим, что Клаудиньо в матче с «Краснодаром» был недоволен своей заменой во втором тайме и не пожал руку главному тренеру своей команды Сергею Семаку, который, к слову, позже прокомментировал этот инцидент.