Погребняк: «Глушенков провёл классный матч, а клоуны будут кусать локти»

Павел Погребняк, экс-игрок «Зенита» и сборной России, оценил первый матч Максима Глушенкова за петербургскую команду.

В матче OLIMPBET Суперкубка России коллектив с берегов Невы обыграл «Краснодар» (4:2), Глушенков записал на свой счёт два забитых мяча.

- Парень провёл классный матч, а клоуны будут кусать локти, - передаёт слова бывшего форварда «Зенита» «Спорт-Экспресс».

Напомним, Глушенков пополнил состав «сине-бело-голубых» в летнее трансферное окно, до этого права на футболиста принадлежали столичному «Локомотиву». Полузащитник заключил с «Зенитом» контракт сроком на четыре года.