Караваев: «Когда сложные матчи вытаскиваешь, эмоций больше»

Полузащитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Смотрю на лица некоторых игроков «Зенита». Кажется, что вы настолько к этому привыкли. Что сейчас чувствуете?

- Да нет, естественно много всего выигрывали. Наверное, из-за того, что первый тайм получился для нас довольно открытым, забили три гола. Поэтому из-за этого такие эмоции. Когда сложные матчи вытаскиваешь, эмоций больше.

- Какой «Зенит» настоящий - в первом тайме или втором?

- Я думаю, естественно, в первом тайме. Мы больше контролировали мяч, исходя из счета - второй тайм чуть подсели. Но, в принципе, это нормально - когда ведешь, чуть прижимаешься к своим воротам.

- Как себя чувствуешь в команде, в которой на каждую позицию есть два игрока, а то и три игрока? Чего это добавляет?

- Я хорошо себя чувствую, и ребята тоже. Всегда должно так быть, в большой команде большая конкуренция, это нормально.

- Волгоград, стадион, атмосфера, давай это тоже отметим.

- Топ, топ вообще. Полный стадион, очень благодарен болельщикам. И за то, что перед игрой поддержали возле отеля.