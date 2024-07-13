Семак дал комментарий по конфликту с Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- За пару дней до игры вы говорили, что подготовка шла непросто, не было большого перерыва, чтобы отдохнуть как следует игрокам. Насколько довольны тем, как сегодняшний матч сложился от первой до последней секунды?

- Первый тайм провели очень хорошо с точки зрения движения и качества игры, и в обороне хорошо сыграли. Второй тайм - конечно, нам не хватило движения, понятно, что ребята уже подустали. Те замены, которые провели, не сильно повлияли. Тяжело было ребятам, возможно, что и газон сказался, что забились мышцы. Движения нам не хватало во втором тайме.

- Все предсезонные матчи и сегодня схема 4-3-3. Она будет базовой в сезоне? Очень интересны замены Вендела, что за травма? И позиция Горшкова, будет ли дальше этот эксперимент?

- Горшков привык играть в центре поля. На самом деле мы поставили его защитником по необходимости, он начинал в центре поля, для него это не необычная позиция, он может там играть. Но на сегодняшний день по нашему состоянию игроков, тем, кто начал раньше тренироваться. Он готов, что касается функционально. Попробовали его в этой позиции. Сыграл и двигался неплохо. Но я думаю, что движения всем не хватало. У него было немного больше брака, обычно он лучше на мяче, с хорошим контролем.

- Все-таки был один необычный эпизод - не жмет вам руку Клаудиньо, чуть ли не отталкивая ее. Расшифруйте, что произошло? Эмоции?

- Думаю, немножко вы градус накаляете, никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили, играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем. И сейчас веселый. Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел - системообразующие игроки, нам нужно потихонечку их вводить в состав, чтобы они набирали форму постепенно. И Клаудиньо не все время тренировался, и Вендел подвержен травмам, поэтому мы по возможности попытались их сохранить.