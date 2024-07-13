Кто ушатал «Краснодар» и пощекотал «Зенит» в OLIMPBET-Суперкубке России

«Зенит» и «Краснодар» сошлись в матче за OLIMPBET-Суперкубок России в Волгограде – и выявили победителя без серии пенальти. Питерцы ещё в первом тайме установили крупный счёт, а во втором дали некоторую слабину, но всё равно уверенно довели дело до победы.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 10:13, в створ – 5:5, угловые – 6:1.

«Евро-Футбол.Ру» выставил субъективные оценки футболистам «Зенита» и «Краснодара».

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 8,0. Провёл только первый официальный матч за «Зенит», но показал себя отлично. Вписался в игру питерцев и отнюдь не выглядел мальчиком, которого бы игнорировали бразильцы. Наоборот, хорошо взаимодействовал с Венделом – не только когда забивал свои два мяча. Дают Глушенкову подавать стандарты – так подготовился гол Вендела (транзитом через скидку Эраковича).

Причём Глушенков не был приклеен к правому флангу, откуда регулярно смещался в центр, дабы меняться ролями с Кассьеррой. Потом уже в концовке Максим отошёл в глубину, когда заменили Вендела.

НИКИТА КРИВЦОВ – 7,0. Ещё в первом тайме бывали у него проблески, а во втором тайме он прилично разыгрался. Потащил партнёров за собой и помог «Краснодару» избежать хотя бы крупного поражения. На счету Никиты – гол после дриблинга и результативный пас Смолову после отбора в центре у Вендела.

ФЁДОР СМОЛОВ – 6,5. Официально дебютировал за «Краснодар» в свой второй приход в клуб. Но первый блин получился по большей части комом. Пытался взаимодействовать с партнёрами в касание, однако в этом матче до перерыва филигранностью искрили не «чёрно-зелёные», а «сине-бело-голубые». После перерыва стал действовать поконкретнее и и забил гол.

КЛАУДИНЬО – 4,0. Остался в тени Вендела и Глушенкова. А хотелось Клаудиньо сыграть первую скрипку на прощание. Поэтому горячий бразильский парень раскочегарился и оттолкнул руку Семака, которую тот протянул ему после замены. Это был последний матч Клаудиньо в футболке «Зенита»?

ОБОРОНА «КРАСНОДАРА» – 3,5. Коллективная оценка. Рыхлая и явно неконкурентоспособная защитная линия у «быков». Алонсо покинул клуб, Оласа на Кубке Америки. Крайки Ленини и Олусегун, которым не хватает оборонительных навыков, были продавлены, когда «Зенит» забивал первый и второй мячи. Кайо никак не противодействовал Глушенкову, когда тот забивал третий гол, а пред тем опустившийся назад Са фиктивно обозначил опеку Вендела. Ну и Тормена не предотвратил результативный пас Вендела на последний гол «Зенита», проведённый Глушенковым.

Кстати, у «Зенита» был отрезок, когда три гола подряд в официальных матчах за него забили защитники. Эта мини-серия началась в финале Кубка России, где отличились Нино и Алип. Затем в Суперкубке первый гол питерцев оказался на счету Родригао, ну а потом уже забил полузащитник Вендел.

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Кирилл Иванцов