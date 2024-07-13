«Зенит» опубликовал пост после очередного титула

«Зенит» в своих социальных сетях опубликовал сообщение – это случилось после победы в OLIMPBET Суперкубке России.

Напомним, соперником «сине-бело-голубых» в матче за трофей стал «Краснодар». «Зенит» оказался сильнее и забил «быкам» четыре мяча, на что краснодарцы смогли ответить двумя.

- Прекрасное начало юбилейного сезона, - говорится в сообщении «Зенита».

Отметим, что «Зенит» в прошлом сезоне выиграл золотые медали РПЛ, а также Кубок России. 20 июля подопечные Сергея Семака начнут новый сезон Премьер-лиги – в первом туре питерцы встретятся в гостях с «Крыльями Советов».