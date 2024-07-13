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Семак назвал имя лучшего игрока матча с «Краснодаром»

13 Июля 2024 • 22:57 Комментировать
Зенит
4:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Золотые футболки не приелись?

- Думаю, в моем лице поздравления всей команде, клубу. Мы работаем и трудимся. Если мы побеждаем, то этого заслуживаем.

- Решающие два стандарта определили ход этой встречи. Вы очень много стандартам уделяете внимание. Что сработало в этом плане?

- Мне кажется, и кроме стандартов первый тайм очень хорошим получился. И в быстрых атаках, и позиционных мы смотрелись неплохо. Что касается забитых мячей, хорошо, что забили со стандартов. Первый - это доигровка, а второй стандарт мы хорошо сыграли. Иногда со стандартов забиваем, иногда не совсем получается. Неважно, забили мы со стандарта или с игры, главное, что победили.

- Теперь стандарты исполняет в большинстве Глушенков, а не Сантос. Можно сказать, что это захват стандартов произошел у Максима, или будут меняться?

- На сегодняшний день у нас не так много было высокорослых игроков, поэтому посчитали, что Максим может подать, а Максим неплохо играет на втором этаже. Поэтому он подключался и забивал уже со стандартов. В сегодняшнем матче это был оптимальный вариант.

- Что скажете по игре Глушенкова? Потому что предголевая, два гола, как он вписался? Почему во втором тайме его попробовали именно на позиции «восьмерки»?

- К сожалению, мышцы и повреждения, которые были, игроки, которые устали, пришлось их менять, поэтому по ходу некоторые нестандартные позиции для игроков пришлось найти, исходя из того, что все наши замены мы использовали. Нужно было менять, не все себя чувствуют хорошо. Максим понимает, как играть на той или иной позиции и сегодня провел потрясающий матч. Сегодня он был лучшим на поле.


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