Семак выиграл 13-й титул во главе «Зенита»

Петербургский клуб в субботу, 13 июля, взял верх над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой «Зенита» со счётом 4:2. Этот трофей стал для главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака 13-м на посту рулевого команды. Семак вместе с «Зенитом» шесть раз выигрывал золотые медали РПЛ, два раза становился обладателем Кубка страны, а также пять раз побеждал в Суперкубке.

Напомним, Семак возглавил клуб с берегов Невы в 2018 году.

«Зенит» начнёт новый сезон РПЛ 20 июля – в первом туре питерцы сыграют против «Крыльев Советов», встреча начнётся в 17:30 по столичному времени.