Латышонок спокойно отреагировал на первый трофей в карьере

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Не знаю, какие у вас ощущения, но лицо очень спокойное. Кажется, что что-то рядовое произошло. Что на душе?

- Хорошо, что выиграли, очень рад, первый трофей в карьере. Единственное, что все-таки хотелось на ноль сыграть свой первый матч, дебютный, но имеем, что имеем. Я думаю, с течением времени будем набирать кондиции, и в концовке будет меньше моментов. А так я вообще в восторге.

- Вы хотя бы можете улыбнуться?

- Конечно.

- Два гола все-таки немного огорчили?

- Вообще один неприятно, а два - тем более.

- Полное ощущение складывается, что «Зенит» сегодня готов на 100%.

- Я бы так не сказал.

- Первый тайм такой был.

- Первый тайм? Да. А второй тайм - подсели, тяжеловато, конечно. Говорю, мы меньше всех на сборах, так что, думаю, будем набирать только.

Реклама

- Как чувствуете конкуренцию за место в воротах? Потому что одно дело быть в «Балтике» первым, другое - бороться за это место в «Зените».

- Тренеры выбирают, это их решение. Я просто делаю свою работу, стараюсь на каждой тренировке, всегда выкладываюсь.