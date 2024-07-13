Тьяго Реджани, который представляет интересы полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса, эксклюзивно для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в «Локомотиве».

- Да, диалог между клубами идет, - заявил агент 24-летнего футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что вингером, помимо «Локомотива», также интересуются «Динамо» и «Спартак». Отмечалось, что венгерский клуб готов продать своего футболиста за пять миллионов евро.

Маркиньос в минувшем сезоне в 48 матчах появлялся на поле в составе «Ференцвароша» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять ассистов на своих одноклубников.