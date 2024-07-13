Горшков: «Выпустили бы вторым форвардом, правым нападающим - без разницы, вышел бы»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Это же первый трофей для тебя? Расскажи, что за эмоции.

- Да, невероятно просто рад, счастлив, горд. Большая благодарность за доверие. В таком матче сразу выпустили меня.

- Знал ли заранее, что будешь пробоваться на позиции опорного?

- Нет. Заранее не знал. Я даже не успел размяться, только пришел в разминочную зону, и сразу сказали выходить. Как только переоделся, сказали, что буду играть «восьмерку».

- Когда в последний раз играл «восьмерку» в официальном матче?

- У Игоря Витальевича [Осинькина] в том году. И опорника играл, и «восьмерку». А так - вчера на тренировке.

- А был ли вариант отказаться или возразить?

- Конечно, нет. Самое главное - быть на поле и приносить пользу. Выпустили бы вторым форвардом, правым нападающим - без разницы, вышел бы.