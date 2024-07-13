Известна посещаемость матча OLIMPBET Суперкубка России

Подопечные Сергея Семака одержали победу над «Краснодаром» в первом матче нового сезона.

Встреча OLIMPBET Суперкубка России прошла в Волгограде и завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 4:2. На матче присутствовали 41 984 болельщика.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Крыльев Советов» - эта встреча пройдёт в рамках первого тура чемпионата России и состоится 20 июля, начало - в 17:30 по московскому времени. «Краснодар» же отправится в Грозный, где встретится с «Ахматом». Матч состоится 21 июля и начнётся в 20:00.