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Дубль Глушенкова и демарш Клаудиньо: «Зенит» оглушил «Краснодар» и выиграл Суперкубок 5-й раз подряд

13 Июля 2024 • 22:29 Комментировать
Зенит
4:2
Краснодар
окончен

Чемпионат Европы ещё не закончился, а новый клубный сезон в России уже начался. «Зенит» и «Краснодар» разыграли OLIMPBET-Суперкубок России в Волгограде.

Протокол игры  
Зенит4:2Краснодар
(1:0) Родригао де Соуза13'  
(2:0) Вендел Маркус33'  
(3:0) Глушенков Максим42'  
  65'Кривцов Никита (3:1)
(4:1) Глушенков Максим68'  
  70'Смолов Фёдор (4:2)
Латышонок ЕвгенийЭракович СтрахиньяРодригао де Соуза 66' (Алип Нуралы ( 66') Дуглас СантосКараваев Вячеслав 75' (Педро дос Сантос ( 75') Барриос ВильмарВендел Маркус 75' (Артур Виктор Гимараес ( 75') Клаудиньо 62' (Горшков Юрий ( 62') Глушенков МаксимКассьерра МатеоМостовой Андрей 62' (Мантуан Густаво ( 62'  85')
Запасные: Ерохин АлександрСергеев ИванИзидор ВильсонЧистяков ДмитрийВолков Сергей ЕвгеньевичКержаков МихаилАдамов Денис
Агкацев СтаниславОлусегун Олакунле 76' (Козлов Данила Сергеевич ( 76') Кайо ПанталеаоТормена ВиторКривцов Никита 83' (Ковалевский Евгений ( 83') Черников АлександрКевин Пина  39' 75' (Кобнан Мозес ( 75') Смолов ФёдорБатчи Жоау 76' (Эктов Александр ( 76') Виктор СаСперцян Эдуард
Запасные: Дюпин ЮрийГазинский ЮрийАрутюнян Георгий
13 июля. Стадион "Волгоград Арена" (Волгоград).
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«Ротор» по итогам минувшего сезона вышел в Первую лигу. Не секрет, что в Волгограде любят футбол. Хотя где не любят? Пока волгоградские болельщики предвкушают возвращение «Ротора» в Премьер-лигу, их городу достался матч за OLIMPBET-Суперкубок России, где сошлись действующий чемпион «Зенит» и действующий вице-чемпион «Краснодар».

Если бы «Краснодар» стал чемпионом, состав участников Суперкубка был бы таким же, поскольку «Зенит» выиграл и Кубок. Питерский клуб подходил к отчётному матчу, имея за плечами четыре выигранных Суперкубка подряд. Причём в 2021-2023 годах «Зенит» не пропустил в этих матчах ни одного мяча в игровое время – пропускал только в серии пенальти год назад от ЦСКА.

Для «Краснодара» это был первый в истории матч за Суперкубок. До этого он дважды проигрывал финалы Кубка – в 2014 и 2023 годах. Сейчас «чёрно-зелёные» могли наконец открыть счёт своим трофеям. Правда, традиция говорила против этого. Вице-чемпион в пяти предыдущих случаях только раз брал Суперкубок – в 2018 году такой успех сопутствовал ЦСКА.

По составам. У «Зенита» в основе вышли два новичка – Латышонок и Глушенков. Ключевым бразильцам места в старте тоже нашлись – Дугласу Сантосу, Клаудиньо и Венделу. На скамейке остались Педро с Артуром. Не попал в заявку на матч Нино. У него было повреждение, и Семак решил не рисковать им. Также не оказалось в заявке Сутормина, Коваленко, Фернандеса, Ахметова, Бакаева и Васильева.

У «Краснодара» на острие был отряжен Смолов – но там без особого выбора, потому что Кордоба на Кубке Америки. В США на Копе и Кастаньо. А Хуниор Алонсо уже в другом клубе – в «Атлетико Минейро». Поэтому линия обороны у «быков» получилась весьма экспериментальная. По краям – непрофильные защитники Ленини и Олусегун. Тормена в центре – ещё куда ни шло, ну а Кайо – без комментариев.

Глушенков чувствовал себя в зенитовской футболке отлично. На правом фланге с углового обыгрался с Клаудиньо и хитро закрутил мяч – чтобы он не юркнул в дальнюю девятку, Агкацеву (сменщику Сафонова) пришлось вытаскивать его на новый угловой. Глушенков вообще настроен хорошо был. Справа обрёл пространство, открывшись под передачу Мостового, и прострелил, а Кассьерре помешал нанести удар Ленини.

«Краснодар» оказался прижат к своим воротам и дождался пропущенного гола на тринадцатой минуте. После очередного углового «быки» заблокировали несколько ударов по их воротам. Ну, скорее там зенитовцы в соперников попадали. Каким-то там темпом атака петербуржцев продолжилась, Дуглас Сантос выпилил навес слева, а Родригао выиграл верх у Ленини и переправил мяч в правый угол (1:0).

«Зенит» отдал инициативу «Краснодару», который за четверть часа только раз серьёзно подобрался к чужим воротам. Батчи отдал по зоне правого инсайда проникающий пас на Кривцова, которого отпустил от себя Мостовой, но прострел Никиты был утилизирован. Питерцы играли спокойно с осознанием собственной силы. Захотели «сине-бело-голубые» прибавить к рубежу получаса игры – и прибавили.

Вендел здорово обыгрался с Глушенковым и пробил где-то с правого угла вратарской – Кайо накрыл на угловой. Глушенков подал стандарт на ближнюю штангу, Эракович из-под Кривцова головой пробросил мяч на дальнюю, а там Олусегун конкретно не у дел остался. Вендел элегантно подставил ногу и поразил ближний угол (2:0). Очень легко расщеплялась оборона «Краснодара».

Снова «Зенит» опустился назад – и без последствий пережил момент «быков», когда Батчи прострелил справа, а Са в падении опередил Караваева, но пробил выше створа. Прошло менее минуты, как счёт стал 3:0. Кассьерра в подыгрыше действовал в центре поля. Глушенков дальше отдал правее на Вендела, открылся под ответный пас и в падении упаковал мяч в левый угол. Са и Кайо были лишь статистами.

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На второй тайм «Зенит» вышел охранять крупный счёт – логично. До поры до времени питерцам удавалось это делать. У Смолова появилась возможность пробить по воротам – Латышонок отразил. На 65-й минуте у «быков» получилось уже результативно. Смолов и Сперцян подержали мяч слева в штрафной, а потом Са отпасовал на Кривцова, который крутнул мяч двумя ногами, ошарашив Барриоса с Горшковым, и послал круглого в правый угол (3:1).

Клаудиньо к тому времени был заменён – он покинул поле крайне недовольным и оттолкнул протянутую руку Семака. Из-за травмы не смог продолжить игру Родригао. А голевые события пошли разворачиваться с калейдоскопической быстротой. Дубля Глушенкова не хотели? Снова Вендел ему ассистировал, и снова Максим в падении удачно ударил в левый угол (4:1).

Реакция «быков»? Кривцов в центре поля отнял мяч у Вендела и отправил на рандеву Смолова – тот через руки Латышонка забил свой первый гол за «Краснодар» после возвращения (4:2). Вендел присел на газон – повреждение. Его заменил Артур. Ещё на поле появился Педро – это у «Зенита». А 19-летний экс-зенитовец Данила Козлов дебютировал за «Краснодар», как и 18-летний воспитанник «быков» Евгений Ковалевский.

4:2 – и всё, на этом команды успокоились. Решили не устанавливать новый рекорд по результативности в Суперкубках (повторили число голов и счёт с матча 2007 года ЦСКА – «Спартак»). Не хватило «Краснодару» ресурсов доломить ситуацию до равновесия в счёте. Если бы хватило, то сразу была бы серия пенальти. Хотя попади Сперцян издали в створ на 90-й – затеплилась бы надежда у «чёрно-зелёных».

«Зенит» взял Суперкубок пятый раз подряд и девятый всего в истории. Справедливо? Безусловно. «Краснодар» был слабее, особенно в обороне. В конце сезона снова скажут, что «Зенит» оформил требл?

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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