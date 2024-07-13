Двух игроков «Зенита» из-за травм заменили в матче с «Краснодаром»

Два футболиста «Зенита» получили повреждения в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» и не доиграли встречу до конца.

Родригао получил травму на ровном месте, после чего упал на газон и попросил замену. Вместо него Сергей Семак, наставник петербургского клуба, на 67-й минуте выпустил Нуралы Алипа. На 74-й минуте полузащитник питерцев Вендел также присел на газон и не смог продолжить матч – его заменил Артур.

На данный момент идёт концовка встречи, за ней можно наблюдать на портале LiveResult – «Зенит» пока что побеждает со счётом 4:2.