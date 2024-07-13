Глушенков и Смолов обменялись голами - «Зенит» ведёт с перевесом в 2 мяча

«Краснодар» избегает разгрома в матче с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка страны. После гола Никиты Кривцова соперник ответил своей результативной атакой. Маркус Вендел здорово сыграл в отборе в центре поля, рванул к штрафной и там отпасовал на Максима Глушенкова, а тот у линии штрафной направил мяч низом в ближний угол ворот соперника. Счет стал 4:1. Не успели толком порадоваться футболисты Сергея Семака, как соперник забил в ответ. Фёдор Смолов оказался на острие атаки и метров с 15 поразил левый угол ворот рикошетом от рук вратаря. 4:2 в очень результативном матче. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.