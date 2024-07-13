Клаудиньо после замены в матче с «Краснодаром» отмахнулся от Семака и ушёл в раздевалку

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не доиграл до конца встречу OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром».

Встреча проходит в эти минуты в Волгограде, петербургский клуб побеждает со счётом 4:2. На 63-й минуте Сергей Семак заменил Клаудиньо и выпустил на поле Мантуана. Уходя с поля, бразилец, который, по всей видимости, покинет клуб с берегов Невы, был крайне недоволен и отмахнулся от главного тренера, после чего ушёл в подтрибунное помещение.

Отметим, что в этой встрече Клаудиньо не смог отличиться забитым мячом.

Ранее была информация, что этот матч станет последним для Клаудиньо в составе «Зенита». По данным СМИ, его следующим клубом станет «Фламенго».